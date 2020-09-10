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Боевики прицельно обстреляли позиции ООС возле Шумов

Донбасс, Четверг 10 сентября 2020 15:56
Боевики прицельно обстреляли позиции ООС возле Шумов
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики открыли огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Шумы. Сегодня там должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе ООС подчеркнули, что это открытая провокация.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, удалось спрогнозировать действия оккупантов.

"Поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили об отмене запланированной на 10 сентября проверки украинских позиций возле Шумов. Позже информация была подтверждена Министерством обороны и самим Офисом.

9 сентября Трехсторонняя контактная группа договорилась провести совместную инспекцию после угроз боевиков так называемой "ДНР" атаковать позиции в районе Шумов.

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