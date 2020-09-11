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В ОБСЄ зафіксували чергові порушення з боку бойовиків на Донбасі

Донбас, П'ятниця 11 вересня 2020 12:57
В ОБСЄ зафіксували чергові порушення з боку бойовиків на Донбасі
Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Під час виконання спостережного польоту безпілотник ОБСЄ виявив низку порушень на непідконтрольній території Донбасу. Зокрема, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області бойовики розміщують протитанкові міни та підривні заряди.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, 7 вересня біля Веселої Гори виявили три ями між смугами руху автодороги, які нагадують раніше зафіксовані ями неподалік від населеного пункту Крута Балка (Донецька область), всередині яких були саморобні вибухові заряди.

Також поперек автодороги поблизу Веселої Гори виявили 8 протитанкових мін.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися мінські домовленості і додаткових домовленостей, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року, про припинення вогню", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, вчора повинна була відбутися інспекція позицій під Шумами, однак процес був зірваний через додаткові вимоги з боку бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що 10 вересня бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Шумів, де раніше повинна була проходити інспекція з участю представників ОБСЄ.

Детально про причини зриву інспекцій і те, які цілі переслідує такими діями російська сторона читайте в матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

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