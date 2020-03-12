ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.ru)

Техника и вооружение боевиков размещены с нарушением договоренностей

ОБСЕ с начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировала более 2,5 тысячи фактов размещения вооружения с нарушением линий отвода и выявила более 14 тысяч единиц вооружения за пределами выделенных мест хранения. Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, 7 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на территории бывшего аэропорта вблизи Луганска 2 самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика", 3 буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", Д-30А "Лягушка" и Д-20, одну реактивную систему залпового огня БМ - 21 "Град" и 1 противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", размещенные с нарушением линий отвода.

В тот же день беспилотник наблюдателей зафиксировал вблизи Победного 2 миномета 2Б11 "Сани" и 2Б14 "Поднос", 1 буксируемый миномет 2Б9 "Василек" и 1 зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", а на территории объекта возле населенного пункта Хрустальный зафиксировал 20 буксированных гаубиц.

Кроме того, 6 марта наблюдатели заметили на полигоне вблизи Тернового 17 танков Т-72 и 18 единиц Т-64. Танки боевиков были размещены за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщала о нарушении договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи населенного пункта Круглик наблюдатели зафиксировали размещение 18 танков неустановленного типа.