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Боевики разместили танки на Донбассе с нарушением договоренностей, - СЦКК

Новости » Общество     03.03.2020 - 11:23
Боевики разместили танки на Донбассе с нарушением договоренностей, - СЦКК
Фото: российские танки (mil.ru)

На военном полигоне вблизи Круглика размещено 18 неустановленных танков боевиков

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о нарушениях договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в ежедневном отчете ОБСЕ от 2 марта говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) зафиксировано размещение 18 танков неустановленного типа, что нарушает договоренности о линии отвода.

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности", - сообщили в штабе.

Напомним, 2 марта в зоне ООС на Донбассе ранения получили пять украинских военных. Всего боевики 13 раз нарушили тишину из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Также РБК-Украина писало, что 2 марта боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе. В частности, в результате обстрела Красногоровки ранение получил мирный житель.

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