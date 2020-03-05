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Боевики на Донбассе разместили "Грады" и танки с нарушением соглашений, - СЦКК

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 09:27
Боевики на Донбассе разместили "Грады" и танки с нарушением соглашений, - СЦКК
Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

Боевики разместили 40 "Градов", 13 танков и 22 гаубицы с нарушением минских соглашений

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о размещении на Донбассе боевиками военной техники с нарушением минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщили в СЦКК, мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала размещение 40 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. В частности, "Грады" были размещены вблизи Краснолучского, Миусинска, Садового, а также двигались вблизи Ивановки.

Кроме этого были зафиксированы 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска и 2 танка возле Круглика, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями на вооруженные формирования российской федерации упорно демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности, что свидетельствует об их безразличное отношение к нуждам мирного населения с обеих сторон линии соприкосновения", - сообщили в СЦКК.

Ранее РБК-Украина писало, что за 4 марта на Донбассе ранения получили четверо украинских военных. Боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, всего было выпущено около 30 мин.

Также сообщалось, что в Донецкой области вблизи Новоселовки в результате обстрелов боевиков был поврежден газопровод. Существует угроза прекращения газоснабжения для населения.

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