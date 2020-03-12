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ОБСЄ зафіксувала танки та артилерію бойовиків на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 14:34
ОБСЄ зафіксувала танки та артилерію бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.ru)

Техніка та озброєння бойовиків розміщені з порушенням домовленостей

ОБСЄ з початку проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксувала понад 2,5 тисячі фактів розміщення озброєння з порушенням ліній відведення та виявила понад 14 тисяч одиниць озброєння за межами виділених місць зберігання. Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

За даними штабу, 7 березня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на території колишнього аеропорту поблизу Луганська 2 самохідні гаубиці 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика", 3 буксирувані гаубиці 2А65 "Мста-Б", Д-30А "Жаба" та Д-20, одну реактивну систему залпового вогню БМ- 21 "Град" та 1 протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", розміщені з порушенням ліній відведення.

Того ж дня безпілотник спостерігачів зафіксував поблизу Переможного 2 міномета 2Б11 "Сани" та 2Б14 "Піднос", 1 буксируваний міномет 2Б9 "Волошка" та 1 зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", а на території об’єкту біля населеного пункту Хрустальний зафіксував 20 буксируваних гаубиць.

Крім того, 6 березня спостерігачі помітили на полігоні поблизу Тернового 17 танків Т-72 та 18 одиниць Т-64. Танки бойовиків було розміщено за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомляла про порушення домовленостей з розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації. Поблизу населеного пункту Круглик спостерігачі зафіксували розміщення 18 танків невстановленого типу.

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