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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 20 "Градов" за линией отвода

Новости » Общество    07.05.2019 - 05:10
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 20 "Градов" за линией отвода
Иллюстративное фото (oruzhie.info)

Часть систем залпового огня была зафиксирована в Луганске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе с 3 по 5 мая зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ.

В частности, 3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска. Также зафиксированы  8 РСЗО (БМ-21) близ населенного пункта Садовый.

Также 4 мая было зафиксировано пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Кроме того, пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела"-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) были замечены в центре Луганска.

Напомним, несколько дней назад СММ ОБСЕ зафиксировала переносную станцию ​​наземной разведки "Кредо-М1" на окраине Первомайска.

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