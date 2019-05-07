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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 20 "Градів" за лінією відведення

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 05:10
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 20 "Градів" за лінією відведення
Ілюстративне фото (oruzhie.info)

Частина систем залпового вогню була зафіксована в Луганську

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі з 3 по 5 травня зафіксувала 20 ракетних систем залпового вогню "Град", які розміщені з порушенням лінії відводу. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в звіті спостерігачів ОБСЄ.

Зокрема 3 травня міні-безпілотник СММ зафіксував сім систем БМ-21 Град, 122 мм на полігоні біля Міусинська, що на 62 км на південний захід від Луганська. Також зафіксовані 8 РСЗВ (БМ-21) поблизу населеного пункту Садовий.

Також 4 травня було зафіксовано п'ять танків (Т-72), п'ять самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируваних гаубиць (Д-30 - п'ять одиниць і стільки ж 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Крім того, п'ять РСЗО БМ-21, п'ять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла" -10) і два протитанкових ракетних комплекси (9К111 "Фагот", 120 мм) були помічені в центрі Луганська.

Нагадаємо, кілька днів тому СММ ОБСЄ зафіксувала переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" на околиці Первомайська.

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