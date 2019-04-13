Боевики размещают тяжелую технику вблизи населенных пунктов, - СЦКК

Иллюстративное фото (facebook.com abazia)

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вражескую технику на восток от Донецка

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) продолжает фиксировать нарушения российскими оккупационными войсками договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным отчета наблюдателей ОБСЕ за 10 апреля, беспилотник зафиксировал танк боевиков размещенный с нарушением линий отвода. Тяжелое вооружение было зафиксировано вблизи Новоселовки на северо-восток от Донецка.

Также, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал 1 зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" рядом с жилым домом в Калиновке. Еще 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" были зафиксированы возле Покровки, еще две буксируемые гаубицы Д-30 122 мм и одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" обнаружили рядом Виноградным.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 танков Т-72 вблизи Донецка и 7 танков и 3 зенитные ракетные комплексы на территории бывшего аэропорта "Луганск". Вблизи Старого, что к западу от Луганска, беспилотник ОБСЕ обнаружил 2 единицы БТР-70, а у Долгого один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23 и один БМП.

"10 апреля Миссия зафиксировала: два БМП-1 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину БТС-4 и одну зенитную установку ЗУ‑23, установленную на грузовик, в населенном пункте Брянка на юго-запад от Луганска", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в субботу, 13 апреля, российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.