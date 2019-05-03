ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российскую станцию ​​разведки "Кредо-М1"

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Российская станция ​​разведки была зафиксирована на окраине Первомайска

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе российскую переносную станцию ​​наземной разведки "Кредо-М1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отчета СММ.

Так, станция ​​была зафиксирована на окраине Первомайска.

"2 мая 2019 года БПЛА малого радиуса действия зафиксировал на западной окраине н.п. Первомайск (58 км к западу от Луганска) переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1", - указано в отчете.

Так, международное сообщество InformNapalm отмечает, что ранее уже сообщалось об использовании российской станции ПСНР-8 "Кредо-М1" на оккупированных территориях Украины. В частности, трижды эта станция ​​была зафиксировано на оккупированной территории Донецкой области. Летом 2015 года она была обнаружена в арсенале бандформирования "Хан" "ДНР". В октябре 2016 года станцию ​​зафиксировали на вооружении бандформирования "ДРГ Патриот", которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми российскими военнослужащими. В конце октября 2016-го станцию ​​зафиксировали в оккупированной Оленевке.

Кроме того, использование станции разведки дважды удалось зафиксировать и на оккупированной территории Луганской области. В 2015 году артиллерийские подразделения российских оккупационных войск в Луганской области использовали эту станцию. Указано, что в марте 2016 года были найдены доказательства, что российская станция ПСНР-8 находится на вооружении т. н. "10-й артиллерийской бригады" "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что РФ проводит тестирование системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе.

РБК-Украина также писало, что российские оккупационные войска существенно повысили интенсивность ведения разведки позиций Объединенных сил, используя модернизированные образцы беспилотников, завезенных с территории РФ.