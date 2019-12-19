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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 100 взрывов

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 08:48
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 100 взрывов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Больше всего взрывов зафиксировали в Донецкой области

Во вторник, 17 декабря, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ.

Так, наблюдатели наблюдают увеличение случаев нарушения огня в Донецкой области, там зафиксировали около 105 взрывов. Наибольшее количество нарушений зафиксировано вблизи подкронтрольных украинскому правительству Пищевика и Каменки.

В Луганской области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали всего 2 взрыва. Находясь на своей позиции возле оккупированного Круглика наблюдатели слышали множество перекрестных очередей из стрелкового оружия.

Напомним, в среду, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Оккупанты били из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Также РБК-Украина писало, что, по данным генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погибли 97 украинских военных. Еще почти 500 военнослужащих были ранены, а 78 бойцов получили другие повреждения.

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