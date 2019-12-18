На Донбассе погибли более 90 украинских военных в 2019 году

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С начала 2019 года ранены 499 украинских военнослужащих

По данным генштаба с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил (ООС) погибли 97 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что с начала года в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов потерпели другие повреждения.

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Также среди погибших военных в 2019 году - командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

"Больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах", - говорится в сообщении.

Добавим, больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Напомним, в Минске заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представители Украины и "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. По словам представителя "ЛНВ" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемые процессуальные очистки людей, которые должны быть обменены.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.