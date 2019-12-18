ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погибли более 90 украинских военных в 2019 году

Новости » Политика     18.12.2019 - 21:36
На Донбассе погибли более 90 украинских военных в 2019 году
Иллюстративное фото (cumyy.com)

С начала 2019 года ранены 499 украинских военнослужащих

По данным генштаба с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил (ООС) погибли 97 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что с начала года в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов потерпели другие повреждения.

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Также среди погибших военных в 2019 году - командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

"Больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах", - говорится в сообщении.

Добавим, больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Напомним, в Минске заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представители Украины и "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. По словам представителя "ЛНВ" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемые процессуальные очистки людей, которые должны быть обменены.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.

Убийство мирного жителя на Донбассе квалифицировали как теракт На Донбассе в результате обстрелов получил ранения украинский военнослужащий
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь