На Донбассе один украинский военный получил ранение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов

На Донбассе, за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

радом с Водяным - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Марьинки - с подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб местный житель", - сообщили в штабе ООС.

С начала суток 19 декабря боевики огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.

Напомним, по данным генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил (ООС) погибли 97 украинских военных.

По данным ООС, потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. В частности, 22 боевика были ликвидированы, еще 22 - санитарные потери противника.