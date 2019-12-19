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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 100 вибухів

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 08:48
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 100 вибухів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найбільше вибухів зафіксовано у Донецькій області

У вівторок, 17 грудня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 вибухів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ.

Так, спостерігачі спостерігають збільшення випадків порушення вогню у Донецькій області, там було зафіксовано близько 105 вибухів. Найбільшу кількість порушень зафіксовано поблизу підкронтрольних українському уряду Пищевика та Кам'янки.

У Луганській області спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували всього 2 вибухи. Перебуваючи на своїй позиції біля окупованого Круглика спостерігачі чули безліч перехресних черг зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. Окупанти били з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що, за даними генштабу, з початку 2019 року на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули 97 українських військових. Ще майже 500 військовослужбовців було поранено, а 78 бійців зазнали інших ушкоджень.

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