ОБСЕ зафиксировала более десятка танков боевиков под Луганском

Во время наблюдательного полета территорией Луганской области беспилотник ОБСЕ зафиксировал 11 танков Т-64, которые были расположены с нарушением линии отвода. Кроме того, БПЛА также обнаружил 152-мм армейскую самоходную гаубицу "Гиацинт С".

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет, что контролируемые РФ боевики продолжают игнорировать и нарушать договоренности по отводу тяжелого вооружения.

"Так, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 10 июля 2020 года во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксировал на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С", - говорится в сообщении.

В СЦКК заявили, что боевики обстреливают беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть вооружение и военную технику.

Напомним, последний случай обстрела БПЛА ОБСЕ пророссийскими боевиками произошел в начале июня.

Тогда же сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, танки и БТРы.