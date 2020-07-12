ОБСЄ зафіксувала більше десятка танків бойовиків під Луганськом

Під час спостережного польоту територією Луганської області безпілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків Т-64, які були розташовані з порушенням лінії відведення. Крім того, БПЛА також виявив 152-мм армійську самохідну гаубицю "Гіацинт С".

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) наголошує, що керовані РФ бойовики й надалі продовжують ігнорувати та порушувати домовленості щодо відведення важкого озброєння.

"Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С", - йдеться у повідомленні.

В СЦКК заявили, що бойовики обстрілюють безпілотники ОБСЄ, аби приховати озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, останній випадок обстрілу БПЛА ОБСЄ проросійськими бойовиками стався на початку червня.

Тоді ж повідомлялося, що Росія перекинула на окупований Донбас понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, танки та БТРи.