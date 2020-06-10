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Боевики на Донбассе открыли огонь в сторону беспилотника ОБСЕ

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 11:55
Боевики на Донбассе открыли огонь в сторону беспилотника ОБСЕ
Фото: патруль ОБСЕ (facebook.com.OSCE.Ukraine)

Наблюдателям пришлось приземлить летательный аппарат и покинуть этот район

Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия в сторону беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Летательный аппарат пролетал вблизи Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в отчете № 136/2020

Как сообщается, во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия в северо-восточном направлении от Пролетарского района населенного пункта Донецк, СММ зафиксировала выстрелы в сторону беспилотника. Таким образом боевиками было совершено 12 выстрелов и 6 очередей на расстоянии 100-200 м на юго-восток, тогда как БПЛА пролетал примерно за 100-150 м на юго-восток.

Наблюдателям пришлось приземлить летательный аппарат и покинуть этот район.

Напомним, патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе Золотого Луганской области, находясь на оккупированной территории.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области в течение 1 июня наблюдалось увеличение нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассОБСЕбеспилотникобстрел
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