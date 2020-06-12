ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия перебросила на оккупированный Донбасс 70 грузовиков, танки и БТР

Новости » Общество     12.06.2020 - 15:32
Россия перебросила на оккупированный Донбасс 70 грузовиков, танки и БТР
Фото: русский танк (wikipedia.org)

В ООС сообщили, что РФ поставляет военную технику минуя официальные пункты пропуска

Россия перебросила в оккупированный Донбасс более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, танки и БТРы. Такая военная техника была зафиксирована беспилотником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время наблюдательного полета.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

Как сообщается, беспилотный летательный аппарат СММ во время наблюдательного полета зафиксировал более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Кроме того, вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10.

В штабе отметили, что Российская Федерация поставляет военную технику на оккупированный Донбасс по грунтовым дорогам, минуя официальные пункты пропуска. Это все делается для того, чтобы проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим "тишины" на Донбассе.

Кроме того, ранее сообщалось, что состоялось еще одно заседание Трехсторонней контактной группы, где Украина назвала условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ОБСЕВооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияДонбасстанкибоевикигрузовикБТРООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь