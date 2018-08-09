В ОБСЕ сообщили, в каких районах Донбасса зафиксировано наибольшее число нарушений

Более 90% насилия на Донбассе сосредоточено в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт

Более 90% насилия на Донбассе сосредоточено в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.

Как отмечается, практически все факты насилия на Донбассе сосредоточены на участке в районе Ясиноватой, Авдеевки и Донецкого аэропорта.

"Более 90% насилия сосредоточено в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт (+40% по сравнению с предыдущей неделей), к востоку и северо-востоку от Мариуполя (х3), к югу и юго-востоку от Светлодарска (+22%), на западной и северной окраинах Горловки (+50%)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 9 августа 2018 года, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.

Отметим, по данным заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, на Донбассе на прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала 6,5 тыс. нарушений прекращения огня.