Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Новости Политика 07.08.2018 - 18:45
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

По словам Волкера, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе

Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом в Тwitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе.

"Россия и ее войска регулярно блокируют работу СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств... Пришло время для мира в Украине", - написал он.

Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Напомним, ранее Волкер заявлял, что на Донбассе невозможен "референдум", так как не будет легитимности, ведь люди проживают в опасности на неконтролируемой правительством территории.

Отметим, по данным Bloomberg, на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".

Волкер также заявлял, что позиции США и Российской Федерации по Донбассу и Крыму существенно различаются. И об этом, по его словам, было заявлено во время встречи президентов США и РФ.

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Теги:  Российская Федерация,  Донбасс,  Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС