Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

По словам Волкера, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе

Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом в Тwitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе.

"Россия и ее войска регулярно блокируют работу СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств... Пришло время для мира в Украине", - написал он.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что на Донбассе невозможен "референдум", так как не будет легитимности, ведь люди проживают в опасности на неконтролируемой правительством территории.

Отметим, по данным Bloomberg, на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".

Волкер также заявлял, что позиции США и Российской Федерации по Донбассу и Крыму существенно различаются. И об этом, по его словам, было заявлено во время встречи президентов США и РФ.