На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики на Донбассе в течение дня 6 раз обстреливали позиции ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 9 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

Военных ранили в районе Новотошковского. По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковске, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм", - сообщают в ООС.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих