В ОБСЄ повідомили, в яких районах Донбау зафіксовано найбільше порушень

Більше 90% насильства на Донбасі зосереджено в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт

Понад 90% насильства на Донбасі зосереджено в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт. Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ в Twitter.

Як наголошується, практично всі факти насильства на Донбасі зосереджені на ділянці в районі Ясинуватої, Авдіївки і Донецького аеропорту.

"Більше 90% насильства зосереджено в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт (+40% порівняно з попереднім тижнем), на схід і північний схід від Маріуполя (х3), на південь і південний схід від Світлодарська (+22%), на західній і північній околицях Горлівки (+50%)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 9 серпня 2018 року в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Відзначимо, за даними заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга, на Донбасі минулого тижня місія ОБСЄ зафіксувала 6,5 тис. порушень припинення вогню.