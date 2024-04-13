UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ОБСЄ шукає новий формат переговорів по Придністров'ю. Старий за участю України і РФ неможливий

Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Чинний глава Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ян Борґ пообіцяв активізувати зусилля, щоб вдихнути нове життя в процес вирішення тридцятирічної суперечки між Молдовою та проросійським сепаратистським анклавом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Борґ зустрівся з представниками уряду Молдови та самозваним президентом Придністров’я.

Обидві сторони погодилися, що ОБСЄ може відігравати визначну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту.

Глава ОБСЄ сказав, що він "знову підтвердив тверду прихильність працювати над мирним, всеосяжним і тривалим врегулюванням", яке б поважало пострадянські кордони Молдови та забезпечувало "особливий статус для Придністров’я".

Президент Молдови Майя Санду, яка прагне приєднання своєї країни до Європейського Союзу, засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а Олег Серебрян, віцепрем’єр-міністр, відповідальний за відносини з анклавом, заявив на конференції в Кишиневі, що це вторгнення стало "переломним моментом" у спробах вирішити конфлікт з Придністров’ям.

"У той же час всі підходи до врегулювання в Придністров'ї застаріли. Акценти змінилися. Зараз важливий не формат, а зміст. Роль ОБСЄ зараз важливіша, ніж раніше", - сказав Серебрян.

Переговорний форум "5+2", який існував з 2005 року, включаючи обидві сторони, а також Росію, Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та ОБСЄ, більше не працює, оскільки контакти України з Москвою неможливі через її агресивну війну, яку Кремль не збирається припиняти.

Плани РФ щодо Придністров’я, які провалилися

У лютому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "депутати" Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії.

В результаті "ПМР" попросила Росію лише про захист від Молдови.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що Кремль був зацікавлений у зверненні саме про приєднання до РФ, але "зазнав поразки".

Тепер Москва зосередилася на Гагаузії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄМолдова