ОБСЕ ищет новый формат переговоров по Приднестровью. Старый с Украиной и РФ невозможен

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг пообещал активизировать усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в процесс разрешения тридцатилетнего спора между Молдовой и пророссийским сепаратистским анклавом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Борг встретился с представителями правительства Молдовы и самозваным президентом Приднестровья.
Обе стороны согласились, что ОБСЕ может играть важную посредническую роль в урегулировании конфликта.
Глава ОБСЕ сказал, что он "вновь подтвердил твердую приверженность работать над мирным, всеобъемлющим и длительным урегулированием", которое уважало бы постсоветские границы Молдовы и обеспечивало "особый статус для Приднестровья".
Президент Молдовы Майя Санду, которая стремится к присоединению своей страны к Европейскому Союзу, осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, а Олег Серебрян, вице-премьер-министр, ответственный за отношения с анклавом, заявил на конференции в Кишиневе, что это вторжение стало "переломным моментом" в попытках разрешить конфликт с Приднестровьем.
"В то же время все подходы к урегулированию в Приднестровье устарели. Акценты изменились. Сейчас важен не формат, а содержание. Роль ОБСЕ сейчас важнее, чем раньше", - сказал Серебрян.
Переговорный форум "5+2", существовавший с 2005 года, включая обе стороны, а также Россию, Украину, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ОБСЕ, больше не работает, поскольку контакты Украины с Москвой невозможны из-за ее агрессивной войны, которую Кремль не собирается прекращать.
В феврале в СМИ появилась информация о том, что "депутаты" Приднестровья во время съезда 28 февраля будут якобы просить Путина о присоединении к России.
В результате "ПМР" попросила Россию только о защите от Молдовы.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Кремль был заинтересован в обращении именно о присоединении к РФ, но "потерпел поражение".
Теперь Москва сосредоточилась на Гагаузии.
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