Глава Гагаузії поїхала в Москву. Санду звинуватила її в підтримці війни проти України
Глава Гагаузії Євгенія Гуцул поїхала з візитом до Москви. Це означає, що вона підтримує війну РФ проти України.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nokta.
Президента попросили прокоментувати нещодавні візити Гуцул до Москви і зустріч із диктатором Володимиром Путіним.
"Не розумію, як люди не бачать, де мир, а де війна. Ми в Молдові мирні люди і ми весь цей час працювали для того, щоб зберегти мир. І хочу сказати, що і надалі для нас збереження миру - це головний пріоритет", - сказала вона.
Санду додала, що Молдова перебуває на боці миру і не може підтримувати тих, хто розв'язав війну і вбиває щодня мирних людей.
Президент Молдови додала, що люди з Комрата (місто в Гагаузії), які їздять у Росію, вважають, що війна це нормально. Санду додала, що не розуміє цих людей.
Зв'язки Гуцул із Росією
Євгенія Гуцул стала головою Гагаузії минулого року. Гагаузія є автономним територіальним утворенням у складі Молдови.
Гуцул є представником проросійської партії "Шор", а нещодавно відвідувала РФ і зустрічалася там особисто з Путіним.
Росія намагається впливати на Молдову
Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.
Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.
А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
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