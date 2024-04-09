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Глава Гагаузії поїхала в Москву. Санду звинуватила її в підтримці війни проти України

Вівторок 09 квітня 2024 22:16
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Глава Гагаузії поїхала в Москву. Санду звинуватила її в підтримці війни проти України Архівне фото: президент Молдови Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава Гагаузії Євгенія Гуцул поїхала з візитом до Москви. Це означає, що вона підтримує війну РФ проти України.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nokta.

Президента попросили прокоментувати нещодавні візити Гуцул до Москви і зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

"Не розумію, як люди не бачать, де мир, а де війна. Ми в Молдові мирні люди і ми весь цей час працювали для того, щоб зберегти мир. І хочу сказати, що і надалі для нас збереження миру - це головний пріоритет", - сказала вона.

Санду додала, що Молдова перебуває на боці миру і не може підтримувати тих, хто розв'язав війну і вбиває щодня мирних людей.

Президент Молдови додала, що люди з Комрата (місто в Гагаузії), які їздять у Росію, вважають, що війна це нормально. Санду додала, що не розуміє цих людей.

Зв'язки Гуцул із Росією

Євгенія Гуцул стала головою Гагаузії минулого року. Гагаузія є автономним територіальним утворенням у складі Молдови.

Гуцул є представником проросійської партії "Шор", а нещодавно відвідувала РФ і зустрічалася там особисто з Путіним.

Росія намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.

Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.

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