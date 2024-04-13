ОБСЄ шукає новий формат переговорів по Придністров'ю. Старий за участю України і РФ неможливий

Чинний глава Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ян Борґ пообіцяв активізувати зусилля, щоб вдихнути нове життя в процес вирішення тридцятирічної суперечки між Молдовою та проросійським сепаратистським анклавом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Борґ зустрівся з представниками уряду Молдови та самозваним президентом Придністров’я.

Обидві сторони погодилися, що ОБСЄ може відігравати визначну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту.

Глава ОБСЄ сказав, що він "знову підтвердив тверду прихильність працювати над мирним, всеосяжним і тривалим врегулюванням", яке б поважало пострадянські кордони Молдови та забезпечувало "особливий статус для Придністров’я".

Президент Молдови Майя Санду, яка прагне приєднання своєї країни до Європейського Союзу, засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а Олег Серебрян, віцепрем’єр-міністр, відповідальний за відносини з анклавом, заявив на конференції в Кишиневі, що це вторгнення стало "переломним моментом" у спробах вирішити конфлікт з Придністров’ям.

"У той же час всі підходи до врегулювання в Придністров'ї застаріли. Акценти змінилися. Зараз важливий не формат, а зміст. Роль ОБСЄ зараз важливіша, ніж раніше", - сказав Серебрян.

Переговорний форум "5+2", який існував з 2005 року, включаючи обидві сторони, а також Росію, Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та ОБСЄ, більше не працює, оскільки контакти України з Москвою неможливі через її агресивну війну, яку Кремль не збирається припиняти.

Плани РФ щодо Придністров’я, які провалилися