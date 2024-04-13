ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ОБСЕ ищет новый формат переговоров по Приднестровью. Старый с Украиной и РФ невозможен

Суббота 13 апреля 2024 05:38
UA EN RU
ОБСЕ ищет новый формат переговоров по Приднестровью. Старый с Украиной и РФ невозможен Иллюстративная фотография (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг пообещал активизировать усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в процесс разрешения тридцатилетнего спора между Молдовой и пророссийским сепаратистским анклавом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Борг встретился с представителями правительства Молдовы и самозваным президентом Приднестровья.

Обе стороны согласились, что ОБСЕ может играть важную посредническую роль в урегулировании конфликта.

Глава ОБСЕ сказал, что он "вновь подтвердил твердую приверженность работать над мирным, всеобъемлющим и длительным урегулированием", которое уважало бы постсоветские границы Молдовы и обеспечивало "особый статус для Приднестровья".

Президент Молдовы Майя Санду, которая стремится к присоединению своей страны к Европейскому Союзу, осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, а Олег Серебрян, вице-премьер-министр, ответственный за отношения с анклавом, заявил на конференции в Кишиневе, что это вторжение стало "переломным моментом" в попытках разрешить конфликт с Приднестровьем.

"В то же время все подходы к урегулированию в Приднестровье устарели. Акценты изменились. Сейчас важен не формат, а содержание. Роль ОБСЕ сейчас важнее, чем раньше", - сказал Серебрян.

Переговорный форум "5+2", существовавший с 2005 года, включая обе стороны, а также Россию, Украину, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ОБСЕ, больше не работает, поскольку контакты Украины с Москвой невозможны из-за ее агрессивной войны, которую Кремль не собирается прекращать.

Провалившиеся планы РФ по Приднестровью

В феврале в СМИ появилась информация о том, что "депутаты" Приднестровья во время съезда 28 февраля будут якобы просить Путина о присоединении к России.

В результате "ПМР" попросила Россию только о защите от Молдовы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Кремль был заинтересован в обращении именно о присоединении к РФ, но "потерпел поражение".

Теперь Москва сосредоточилась на Гагаузии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Молдова
NEWS
СБУ предотвратила покушение на Прокудина: Малюк рассказал детали операции
СБУ предотвратила покушение на Прокудина: Малюк рассказал детали операции
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский