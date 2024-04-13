ОБСЕ ищет новый формат переговоров по Приднестровью. Старый с Украиной и РФ невозможен

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг пообещал активизировать усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в процесс разрешения тридцатилетнего спора между Молдовой и пророссийским сепаратистским анклавом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Борг встретился с представителями правительства Молдовы и самозваным президентом Приднестровья.

Обе стороны согласились, что ОБСЕ может играть важную посредническую роль в урегулировании конфликта.

Глава ОБСЕ сказал, что он "вновь подтвердил твердую приверженность работать над мирным, всеобъемлющим и длительным урегулированием", которое уважало бы постсоветские границы Молдовы и обеспечивало "особый статус для Приднестровья".

Президент Молдовы Майя Санду, которая стремится к присоединению своей страны к Европейскому Союзу, осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, а Олег Серебрян, вице-премьер-министр, ответственный за отношения с анклавом, заявил на конференции в Кишиневе, что это вторжение стало "переломным моментом" в попытках разрешить конфликт с Приднестровьем.

"В то же время все подходы к урегулированию в Приднестровье устарели. Акценты изменились. Сейчас важен не формат, а содержание. Роль ОБСЕ сейчас важнее, чем раньше", - сказал Серебрян.

Переговорный форум "5+2", существовавший с 2005 года, включая обе стороны, а также Россию, Украину, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ОБСЕ, больше не работает, поскольку контакты Украины с Москвой невозможны из-за ее агрессивной войны, которую Кремль не собирается прекращать.

Провалившиеся планы РФ по Приднестровью