ОБСЕ рассказала об обострении на Донбассе: 391 нарушение за три дня

В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывов. Большинство из них произошли вечером 23 апреля в районах к юго-востоку от Авдеевки и к западу от Донецка.

Кроме того, утром и вечером 24 апреля было неспокойно на западе от Горловки. Также вечером 23 и 24 апреля - к северу от Широкино.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе и 2 взрыва.

Сообщается, что 7 нарушений режима прекращения огня зафиксированы ночью с 23 на 24 и с 24 на 25 апреля в районах к востоко-юго-востоку от Станицы Луганской.