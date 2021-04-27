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ОБСЕ рассказала об обострении на Донбассе: 391 нарушение за три дня

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе с 23 по 25 апреля. За три дня их было 391 в Донецкой и Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 26 апреля.

В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывов. Большинство из них произошли вечером 23 апреля в районах к юго-востоку от Авдеевки и к западу от Донецка.

Кроме того, утром и вечером 24 апреля было неспокойно на западе от Горловки. Также вечером 23 и 24 апреля - к северу от Широкино.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе и 2 взрыва.

Сообщается, что 7 нарушений режима прекращения огня зафиксированы ночью с 23 на 24 и с 24 на 25 апреля в районах к востоко-юго-востоку от Станицы Луганской.

Напомним, в результате обстрела боевиков на Донбассе был ранен украинский военный. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских саперов, которые разминировали прифронтовые территории. Это произошло в районе Гнутово возле Мариуполя.

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