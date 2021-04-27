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ОБСЄ розповіла про загострення на Донбасі: 391 порушення за три дні

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню на Донбасі з 23 по 25 квітня. За три дні їх було 391 у Донецькій та Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 квітня.

У Донецькій області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 382 порушення режиму припинення вогню, включаючи 297 вибухів. Більшість з них відбулися ввечері 23 квітня в районах на південному сході від Авдіївки і на заході від Донецьку.

Крім того, вранці і ввечері 24 квітня було неспокійно на заході від Горлівки. Також увечері 23 і 24 квітня - на півночі від Широкиного.

У Луганській області спостерігачі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 2 вибухи.

Повідомляється, що 7 порушень режиму припинення вогню зафіксовані вночі з 23 на 24 та з 24 на 25 квітня в районах на сході та на південному сході від Станиці Луганської.

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі був поранений український військовий. Йому надали медичну допомогу і госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли українських саперів, які розмінували прифронтові території. Це сталося в районі Гнутового біля Маріуполя.

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