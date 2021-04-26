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Украинские саперы подверглись обстрелу на Донбассе со стороны пророссийских боевиков

Новина українською → Донбасс, Понедельник 26 апреля 2021 16:53
Украинские саперы подверглись обстрелу на Донбассе со стороны пророссийских боевиков Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подверглись обстрелу со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Работы по разминированию были прекращены, погибших и пострадавших среди украинцев нет.

Об этом сообщала в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что обстрел произошел утром 26 апреля в районе населенного пункта Гнутово возле Мариуполя. Украинские саперы разминировали поле неподалеку от садового товарищества. На момент обстрела на месте находились 23 сотрудника ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно прекратить работы и покинуть опасный участок.

В настоящее время работы по разминированию приостановлены, саперы и сотрудники ГСЧС эвакуированы с места происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, на днях под обстрел оккупантов попали окрестности Торецка. Две ракеты от противотанкового комплекса повредили ограждение и окна жилого дома.

Добавим, вчера оккупационные войска 12 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

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