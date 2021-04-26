Украинские саперы подверглись обстрелу на Донбассе со стороны пророссийских боевиков
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подверглись обстрелу со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Работы по разминированию были прекращены, погибших и пострадавших среди украинцев нет.
Об этом сообщала в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что обстрел произошел утром 26 апреля в районе населенного пункта Гнутово возле Мариуполя. Украинские саперы разминировали поле неподалеку от садового товарищества. На момент обстрела на месте находились 23 сотрудника ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно прекратить работы и покинуть опасный участок.
В настоящее время работы по разминированию приостановлены, саперы и сотрудники ГСЧС эвакуированы с места происшествия. Погибших и пострадавших нет.
Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, на днях под обстрел оккупантов попали окрестности Торецка. Две ракеты от противотанкового комплекса повредили ограждение и окна жилого дома.
Добавим, вчера оккупационные войска 12 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.