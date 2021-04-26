На этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу: что обсудят

На этой неделе должно состояться два заседания в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду - общее заседание ТКГ.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ .

Как рассказали в делегации, на повестке дня заседаний ТКГ будет вопрос нарушения режима "тишины" пророссийскими боевиками, а также имплементация минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки".

Также в рамках ТКГ рассмотрят:

обеспечение безопасности в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций к оккупированным территориям;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - добавили в украинской делегации.