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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Новина українською → Донбасс, Понедельник 26 апреля 2021 21:10
Боевики на Донбассе ранили украинского военного Фото: на Донбассе ранили украинского военного (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Украинские позиции вечером 26 апреля попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Один украинский военный получил осколочное ранение, после чего ему оперативно оказали первую медицинскую помощь.

Раненого военного госпитализировали, сейчас его состояние - удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, до этого было известно о 6 нарушениях "тишины" на Донбассе со стороны пророссийских боевиков. О раненых с украинской стороны информации не было.

Также РБК-Украина писало, что оккупанты обстреляли украинских саперов, которые занимались разминированием прифронтовой территории.

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