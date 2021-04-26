Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook .

Украинские позиции вечером 26 апреля попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Один украинский военный получил осколочное ранение, после чего ему оперативно оказали первую медицинскую помощь.

Раненого военного госпитализировали, сейчас его состояние - удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.