ОБСЕ пытается добиться освобождения задержанных на востоке Украины сотрудников

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", - заявили в организации.

Заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.

"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские силы на Донбассе взяли в плен сотрудников СММ", - отметила она.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.

С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов миссии на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.

СММ продолжала помогать оставшимся сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.