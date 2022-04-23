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ОБСЕ пытается добиться освобождения задержанных на востоке Украины сотрудников

Фото: ОБСЕ пытается освободить сотрудников СММ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Роман Мирончук

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что пытается добиться освобождения ряда сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", - заявили в организации.

Заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.

"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские силы на Донбассе взяли в плен сотрудников СММ", - отметила она.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.

С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов миссии на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.

СММ продолжала помогать оставшимся сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.

Напомним, в ОБСЕ представили первый доклад по военным преступлениям России.

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Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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