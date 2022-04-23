ОБСЕ пытается добиться освобождения задержанных на востоке Украины сотрудников

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что пытается добиться освобождения ряда сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", - заявили в организации.
Заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.
"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские силы на Донбассе взяли в плен сотрудников СММ", - отметила она.
В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.
С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов миссии на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.
СММ продолжала помогать оставшимся сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.
Напомним, в ОБСЕ представили первый доклад по военным преступлениям России.
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