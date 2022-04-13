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Оккупанты пытают и обвиняют в "шпионаже" украинского священника, - Денисова

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Среда 13 апреля 2022 19:58
Оккупанты пытают и обвиняют в "шпионаже" украинского священника, - Денисова Оккупанты пытают украинского священника (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные захватили в плен и пытают настоятеля одесского Свято-Троицкого собора Василия Вырозуба. В частности, его незаконно удерживают в СИЗО № 2 Белгородского района России, в городе Старый Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Священника Православной церкви Украины россияне поместили в карцер, подвергают пыткам и обвиняют в "шпионаже".

Сообщается, что его вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир" захватили в плен российские военные.

Кроме священника, в следственном изоляторе находятся еще почти 150 украинских военнослужащих. Их также пытает администрация СИЗО.

Денисова сказала, что это нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что Украина освободила из российского плена супругов из Сумской области.

Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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