В ОБСЕ представили первый доклад по военным преступлениям России

Независимая экспертная миссия ОБСЕ представила доклад с документированием нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также военных преступлений, совершенных на территории Украины российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ОБСЕ .

В данном докладе 108 страниц, и он содержит также расследование последствий полномасштабного вторжения России в Украину.

"Миссия выявила четкие закономерности нарушений международного гуманитарного права российскими вооруженными силами по многим изучаемым вопросам. В особенности это касается ведения ими боевых действий", - говорится в отчете.

По словам экспертов, Российская Федерация является агрессором и несет ответственность за все военные преступления в Украине, в том числе использование в густонаселенных районах кассетных боеприпасов, боеприпасов с большим радиусом взрыва и т.д.

Также было отмечено возможное использование зажигательного оружия, белых фосфорных и термобарических или вакуумных бомб.

Среди многочисленных случаев очевидных нарушений международного гуманитарного права и военных преступлений наиболее вопиющими названы воздушные удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе.

В докладе говорится и о многочисленных обвинениях в изнасилованиях, в том числе групповых, которые совершили российские военные.

Эксперты также в докладе рассказали об арестах российскими военными мирных жителей Украины, а также журналистов, с которыми грубо обращались.

В докладе указывается на необходимость серьезного международного расследования на местах расстрелов большого количества мирного населения.