ОБСЄ намагається домогтися звільнення затриманих на сході України співробітників

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила, що намагається домогтися звільнення ряду співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ), які були затримані на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що ряд членів національної місії СММ були позбавлені волі в Донецьку і Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників", - заявили в організації.
Заступник глави делегації Великобританії в ОБСЄ Дейдра Браун розкритикувала Росію за відмову продовжити місію СММ в Україні після березня.
"А тепер ми отримали тривожні повідомлення про те, що російські сили на Донбасі взяли в полон співробітників СММ", - зазначила вона.
У березні ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 членів міжнародної місії.
З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів місії на всій території України, в тому числі в районах, непідконтрольних уряду.
СММ продовжувала допомагати співробітникам, що залишилися в Україні, перебратися в більш безпечні райони.
Нагадаємо, в ОБСЄ представили першу доповідь з військових злочинів Росії.
Ми також писали про те, що окупанти катують і звинувачують у "шпигунстві" українського священника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.