ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности

Новости » Политика    26.11.2018 - 18:10
В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности
Фото: флаг ОБСЕ (osce.org)

ОБСЕ с глубокой озабоченностью следит за ситуацией после атаки в Азовском море

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан 26 ноября призвали Украину и Россию к сдержанности после атаки в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Как отмечается, в ОБСЕ с "глубокой озабоченностью следили за недавними инцидентами в Азовском море около Керченского пролива".

"В своих обращениях после недавних событий, которые вызвали повышение напряженности в отношениях между Украиной и Российской Федерацией, посол Сайдик и посол Апакан призвали стороны к сдержанности", - говорится в сообщении.

К тому же представители ОБСЕ призвали стороны воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию.

"Настала пора урегулировать разногласия с помощью политических и дипломатических средств", - подчеркнули они.

Напомним, 26 лисопада в 17:00 по киевскому времени началось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ вследствие агрессии России в Азовском море.

Как отмечается, заседание созвали по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины Петра Порошенко.

Великобритания решительно осуждает действия России в Азовском море, - Хант Еврокомиссар: Россия должна немедленно освободить украинских моряков
Новости Украины ОБСЕАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь