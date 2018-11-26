В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности

Фото: флаг ОБСЕ (osce.org)

ОБСЕ с глубокой озабоченностью следит за ситуацией после атаки в Азовском море

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан 26 ноября призвали Украину и Россию к сдержанности после атаки в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Как отмечается, в ОБСЕ с "глубокой озабоченностью следили за недавними инцидентами в Азовском море около Керченского пролива".

"В своих обращениях после недавних событий, которые вызвали повышение напряженности в отношениях между Украиной и Российской Федерацией, посол Сайдик и посол Апакан призвали стороны к сдержанности", - говорится в сообщении.

К тому же представители ОБСЕ призвали стороны воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию.

"Настала пора урегулировать разногласия с помощью политических и дипломатических средств", - подчеркнули они.

Напомним, 26 лисопада в 17:00 по киевскому времени началось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ вследствие агрессии России в Азовском море.

Как отмечается, заседание созвали по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины Петра Порошенко.