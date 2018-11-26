ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В ОБСЄ закликають Україну та Росію до стриманності

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:10
В ОБСЄ закликають Україну та Росію до стриманності
Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

ОБСЄ з глибоким занепокоєнням слідкує за ситуацією після атаки в Азовському морі

Спеціальний представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан 26 листопада закликали Україну та Росію до стриманності після атаки в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Зазначається, що в ОБСЄ з глибоким занепокоєнням слідкували за нещодавніми інцидентами в Азовському морі поблизу Керченської протоки.

"У своїх зверненнях після нещодавніх подій, які спричинили підвищення рівня напруженості у відносинах між Україною та Російською Федерацією, посол Сайдік і посол Апакан закликали до стриманості", - йдеться у повідомленні.

До того ж представники ОБСЄ закликали сторони утриматися від дій, які можуть погіршити ситуацію.

"Настала пора урегулювати розбіжності за допомогою політичних і дипломатичних засобів", - наголосили вони.

Нагадаємо, 26 лисопада о 17:00 за київським часом розпочалось спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через агресію Росії в Азовському морі. 

Як зазначається, засідання скликали на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням президента України Петра Порошенка. 

Велика Британія рішуче засуджує дії Росії в Азовському морі, - Хант Єврокомісар: Росія має негайно звільнити українських військових
Новини України ОБСЄАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся