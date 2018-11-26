В ОБСЄ закликають Україну та Росію до стриманності

Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

ОБСЄ з глибоким занепокоєнням слідкує за ситуацією після атаки в Азовському морі

Спеціальний представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан 26 листопада закликали Україну та Росію до стриманності після атаки в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Зазначається, що в ОБСЄ з глибоким занепокоєнням слідкували за нещодавніми інцидентами в Азовському морі поблизу Керченської протоки.

"У своїх зверненнях після нещодавніх подій, які спричинили підвищення рівня напруженості у відносинах між Україною та Російською Федерацією, посол Сайдік і посол Апакан закликали до стриманості", - йдеться у повідомленні.

До того ж представники ОБСЄ закликали сторони утриматися від дій, які можуть погіршити ситуацію.

"Настала пора урегулювати розбіжності за допомогою політичних і дипломатичних засобів", - наголосили вони.

Нагадаємо, 26 лисопада о 17:00 за київським часом розпочалось спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через агресію Росії в Азовському морі.

Як зазначається, засідання скликали на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням президента України Петра Порошенка.