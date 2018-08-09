Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова
Маргот Вальстрем встревожена состоянием здоровья Сенцова
Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призывает Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она написала в Twitter.
Также Вальстрем написала, что содержание Сенцова под стражей нарушает международное право.
"Мы призываем Россию освободить его и других незаконно удерживаемых украинских граждан", - заявила Вальстрьом.
Сенцов голодает уже 88 день. Его вес снизился до 70 килограммов.
Ранее сообщалось, что в украинского политзаключенного Олега Сенцова сейчас третий затяжной кризис.
Также адвокат Сенцова Наталья Добрева просила Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Кроме того, о переводе украинца с тюрьмы в больницу просила и Денисова.
Добавим, что Денисова договорилась о получении фото и видео Сенцова из колонии. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним.