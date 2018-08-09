Денисова договорилась о получении фото и видео Сенцова из колонии

Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась о получении фотографий политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги. Об этом он сообщила в Facebook.

"Опять звонила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное. К нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия. Уполномоченный РФ сказала, что видеосъемка, на которой я настаивала в последней нашей беседе, возможна только с согласия Олега", - сообщила она.

По ее словам, впоследствии Москалькова сообщила, что Сенцов дал свое согласие на видеосъемку. В частности, уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним.

Напомним, администрация президента России Владимира Путина получила письмо от матери Сенцова с просьбой о его помиловании. Ранее Денисова обратилась к Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена Сенцова.