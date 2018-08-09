Адвокат просит Минюст РФ перевести Сенцова в больницу Симферополя

Ранее Денисова просила о переводе Сенцова в больницу Москвы

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Добрева просит Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам адвоката, соответствующее письмо было отправлено вчера, 8 августа. Добрева надеется, что этот запрос поспособствует переводу Сенцова из тюрьмы в больницу его родного города Симферополя.

"Да, я действительно написала это письмо. Я вчера отправила его в Министерство юстиции РФ факсом и почтой", - сказала она.

Отметим, в свою очередь, глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в комментарии "Эхо Москвы" заявил, что такой перевод невозможен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в больницу Москвы.

Отметим, ранее сестра Сенцова заявляла, что украинец находится в критическом состоянии - чувствует себя плохо и почти не встает.