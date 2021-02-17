ОБСЕ призвала Беларусь уважать права правозащитников

Мекаччи выразил беспокойство относительно информации о том, что белорусские власти проводят в отношении правозащитников следственные действия и предпринимают усилия по их запугиванию.

"Помимо сообщений о том, что полиция по всей стране врывается в дома с целью конфискации документов и оборудования, принадлежащего правозащитникам, также поступают сообщения о нескольких задержаниях, при этом местонахождение нескольких правозащитников неизвестно", - говорится в заявлении.

В БДИПЧ ОБСЕ призывали к освобождению граждан, задержанных в Беларуси за отстаивание своих прав.