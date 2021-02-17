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ОБСЕ призвала Беларусь уважать права правозащитников

Автор: Инна Собора

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи обратился к властям Беларуси после обысков у правозащитников. Он призвал уважать их права "в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ".

Об этом говорится в заявлении организации.

Мекаччи выразил беспокойство относительно информации о том, что белорусские власти проводят в отношении правозащитников следственные действия и предпринимают усилия по их запугиванию.

"Помимо сообщений о том, что полиция по всей стране врывается в дома с целью конфискации документов и оборудования, принадлежащего правозащитникам, также поступают сообщения о нескольких задержаниях, при этом местонахождение нескольких правозащитников неизвестно", - говорится в заявлении.

В БДИПЧ ОБСЕ призывали к освобождению граждан, задержанных в Беларуси за отстаивание своих прав.

Напомним, в Amnesty International заявили, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ.

Как известно, 16 февраля в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

РБК-Украина писало, что ЕС осудил массовые обыски в Беларуси.

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