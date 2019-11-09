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В ОБСЕ приветствовали начало разведения сил в Петровском

Новости » Политика     09.11.2019 - 21:43
В ОБСЕ приветствовали начало разведения сил в Петровском
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

В ОБСЕ готовы осуществлять мониторинг и верификацию процесса

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приветствует факт начала разведения сил в Петровском на Донбассе. Об этом заявил глава миссии в Украине Яшар Халит Чевик, говорится в релизе, распространенном на сайте организации.

По словам Чевика, в ОБСЕ приветствуют начало разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ готова приступить к мониторингу и верификации процесса разведения.

"Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры слежения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие", - заявил глава миссии ОБСЕ в Украине.

Как известно, сегодня, 9 ноября, на Донбассе начался практический этап разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Около 12:30, после подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций.

Позже глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что приветствует начало разведения сил в Петровском на Донбассе. Он подчеркнул, что в России надеются на успешное завершение процесса разведения вдоль линии разграничения.

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