В ОБСЄ привітали початок розведення сил в Петрівському

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

В ОБСЄ готові здійснювати моніторинг та верифікацію процесу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вітає факт початку розведення сил в Петрівському на Донбасі. Про це заявив глава місії в Україні Яшар Халіт Чевік, йдеться в релізі, поширеному на сайті організації.

За словами Чевіка, в ОБСЄ вітають початок розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Він наголосив, що СММ ОБСЄ готова приступити до моніторингу та верифікації процесу розведення.

"Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати. Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння", - заявив глава місії ОБСЄ в Україні.

Як відомо, сьогодні, 9 листопада, на Донбасі розпочався практичний етап розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське. Близько 12:30, після підтведження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій.

Пізніше очільник російської делегації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що вітає початок розведення сил в Петрівському на Донбасі. Він наголосив, що в Росії сподіваються на успішне завершення процесу розведення вздовж лінії розмежування.