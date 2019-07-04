ru
ua

ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской


Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не может провести верификацию разведения сил и средств у Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире "Громадського". 

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями", - заявил Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.

"Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - объяснил генерал-майор.

Однако, по словам Бондаря, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - сообщил Бондарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  разведение сил и средств в Станице Луганской началось в 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".

Кроме того, 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя
Читать все новости