ОБСЄ не може верифікувати розведення сил у Станиці Луганській

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не може провести верифікацію розведення сил і засобів у Станиці Луганській в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар в ефірі "Громадського".

"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів в Станиці Луганській стався в повній мірі, як воно визначено угодами", - заявив Бондар.

За його словами, українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

"Але є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини або годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріл", - пояснив генерал-майор.

Однак, за словами Бондаря, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.

"Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", - повідомив Бондар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській почалося в 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однією з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська".

Крім того, 27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді був виконаний перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганської.