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ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 21:44
ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской
Фото: Богдан Бондарь (facebook.com GeneralStaff.ua)

Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не может провести верификацию разведения сил и средств у Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире "Громадського". 

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями", - заявил Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.

"Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - объяснил генерал-майор.

Однако, по словам Бондаря, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - сообщил Бондарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  разведение сил и средств в Станице Луганской началось в 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".

Кроме того, 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

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