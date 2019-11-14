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В ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил в Петрівському

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 01:50
В ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил в Петрівському
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Інформацію про це надали обидві сторони

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що на Донбасі завершене відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

Зазначається, що 12 листопада Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

"Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Петрівського невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 9 листопада, коли військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил в районі Петрівського.

Нагадаємо, практичне розведення сил в Петровському на Донбасі відбувалося протягом трьох днів, після чого розпочалося розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд.

ОБСЄ зафіксувала понад 50 тис. обстрілів на Донбасі за три місяці У ОБСЄ зафіксували постріли на ділянці розведення сил біля Петрівського
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