Разминирование в районе Петровского должно начаться не позднее 13 ноября, - Сайдик

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе продолжать выполнять обязательства относительно разведения войск на Донбассе

Разминирование в районе Петровского на Донбассе, где 9 ноября началось разведение сил и средств, должно начаться не позднее 13 ноября. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает "Радио Свобода".

По его словам, СММ ОБСЕ ждет официальное уведомление сторон о завершении отвода сил не позднее 13 ноября.

"9 ноября стороны начали восстановлено отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября. СММ ОБСЕ ждет официальное уведомление сторон о завершении отвода не позднее чем завтра (13 ноября, - ред.). Также не позже, чем завтра (13 ноября, - ред.), в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - заявил Сайдик.

По его словам, на участке разведения в Станице Луганской в Лугансокй области успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке разведения в Золотом (Луганская область) продолжаются работы по разминированию.

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе продолжать с полной ответственностью относиться к взятым на себя обязательствам.

Напомним, в субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское.

Практическое разведение сил в Петровском на Донбассе должно происходить в течение трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Войска ООС отведут силы на один километр, также свои войска должен отвести противник.