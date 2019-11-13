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На Донбассе началось разминирование в районе Петровского

Новости » Общество     13.11.2019 - 19:06
На Донбассе началось разминирование в районе Петровского
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Возле населенных пунктов Петровское-Богдановка 13 ноября началось разминирование

Пиротехники приступили к проведению работ по разминированию в районе разведение сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил.

"Сегодня пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследовано территорию площадью 0,07 га, было изъято и обезврежено, установленным способом, 6 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Фото: разминирование в районе Петровского (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Как известно, начало практического этапа разведения сил в Петровском было запланировано на утро 8 ноября, однако боевики не подтвердили готовность к разведению. Российские наемники утверждали, что накануне украинские военные якобы обстреляли населенный пункт на оккупированной территории.

Как сообщало РБК-Украина, практическое разведение сил в Петровском на Донбассе происходило в течение трех дней, после чего началось разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Войска ООС отведут силы на один километр, также должен отвести свои войска противник.

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